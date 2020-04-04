2020-04-04T12:39:07+03:00
Коронавирус Covid-19

«Заходят только в защитных скафандрах»: житель Башкирии с подозрением на коронавирус о жизни в больнице

Мужчина, которого сняли с поезда и который контактировал с больным коронавирусом, продолжает ждать своих анализов
Яна БАЗЕКИНА
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Сам Дмитрий чувствует себя хорошо и надеется, что его скоро выпишутСам Дмитрий чувствует себя хорошо и надеется, что его скоро выпишут
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26-летний житель Белорецка, которого на днях сняли с поезда из-за подозрения на коронавирус, рассказал о своем самочувствии. По словам Дмитрия, опасную инфекцию у него до сих пор не подтвердили, пока врачи озвучили ему диагноз – пневмония.

- Лежу в инфекционном боксе. Врачи берут кровь, ставят капельницы, заходят только в своих защитных скафандрах. Условия, конечно, здесь не очень. Надеюсь, меня скоро отсюда выпишут, - говорит Дмитрий. – Чувствую себя хорошо, одышка не беспокоит. Температуры тоже нет. Готовы ли мои анализы на коронавирус – не знаю, мне об этом ничего не говорили.

Сейчас мужчина лежит один в двухместном боксе – в нем есть все необходимые условия, и ванная, и туалет, но само помещение явно давно не видело ремонта.

В таком боксе мужчина проходит лечение и ожидает результатов анализов

В таком боксе мужчина проходит лечение и ожидает результатов анализов

Напомним, что молодого вахтовика из Белорецка сняли с поезда в ночь на 2 апреля, когда он возвращался с московской вахты домой. Мужчина почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. Поскольку в Москве Дмитрий контактировал с человеком, у которого официально подтвержденный коронавирус, врачи приняли решение на скорой забрать мужчину в больницу. Вагон поезда тщательно продезинфицировали, а всех пассажиров записали в контактный лист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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