Стало известно, какой урок школьникам Башкирии проведет Радий Хабиров в первый день дистанционки

4 Апр 2020 2020-04-04T11:42:44+03:00

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Стало известно, каким будет первый урок на дистанционном обучении для школьников Башкирии 6 апреля. Ранее глава республики Радий Хабиров заявил, что проведет его сам.. В уфимской мэрии раскрыли, какой предмет взял на себя руководитель региона – он прочтет лекцию по новейшей истории. Урок начнется в 10 часов утра. После этого директора и учителя образовательных учреждений обратятся к родителям и расскажут, как будет проходить дистанционное обучение.

Сам глава региона на своих страницах в соцсетях писал, что во время открытого урока будет также обсуждаться и «ситуация, которая загнала детей по домам». Он пообещал, что на регулярной основе к занятиям подключатся республиканские министры, руководители различных ведомств и эксперты, чтобы у школьников «была информация из первых рук о многом интересном».

ИСТОЧНИК KP.RU