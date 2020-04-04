2020-04-04T11:26:29+03:00
Общество

Власти Белорецкого района установили кордоны с полицией еще на двух въездах

Муниципалитет хочет исключить возможность завоза инфекции на свою территорию
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: vk.com // Андрей Иванютафото: vk.com // Андрей Иванюта
Изменить размер текста:

В башкирском городе Белорецке установлены дополнительные кордоны с полицией еще на двух въездах – со стороны Уфы и через село Ломовку. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщила врио главы Белорецкого района Андрей Иванюта. Ограничения введены, чтобы исключить возможность завоза коронавирусной инфекции на территорию муниципалитета.

«Въезд в Белорецк со стороны Уфы (рядом с поворотом в посёлок Железнодорожный) теперь тоже под контролем полиции. А также мы ограничили въезд в город через Ломовку», – написал руководитель муниципалитета. В комментариях к своему посту он отметил, что въезд запрещен в первую очередь для «не местных, приехавших погулять». Тех, кто прописан в городе, будут пропускать без проблем.

Напомним, накануне был ограничен въезд и в сам район. Полицейские патрули выставлены на дорогах со стороны Магнитогорска и Учалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число зараженных коронавирусом в Башкирии на 4 апреля 2020 года: обновилась суточная информация
«Заходят только в защитных скафандрах»: житель Башкирии с подозрением на коронавирус о жизни в больнице
В Минздраве Башкирии рассказали, как медики работают с зараженными коронавирусом
Стало известно, какой урок школьникам Башкирии проведет Радий Хабиров в первый день дистанционки
Власти Белорецкого района установили кордоны с полицией еще на двух въездах
Уфимец выиграл в лотерею почти 2 млн рублей
В Башкирии адвокат пытался обмануть Следственный комитет на 145 тысяч рублей
В Башкирии пьяный водитель сбил женщину, пока она снимала деньги с банкомата
Поиски пропавшей год назад жительницы Башкирии закончились трагедией
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу