Власти Белорецкого района установили кордоны с полицией еще на двух въездах

4 Апр 2020 2020-04-04T11:26:29+03:00

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В башкирском городе Белорецке установлены дополнительные кордоны с полицией еще на двух въездах – со стороны Уфы и через село Ломовку. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщила врио главы Белорецкого района Андрей Иванюта. Ограничения введены, чтобы исключить возможность завоза коронавирусной инфекции на территорию муниципалитета.

«Въезд в Белорецк со стороны Уфы (рядом с поворотом в посёлок Железнодорожный) теперь тоже под контролем полиции. А также мы ограничили въезд в город через Ломовку», – написал руководитель муниципалитета. В комментариях к своему посту он отметил, что въезд запрещен в первую очередь для «не местных, приехавших погулять». Тех, кто прописан в городе, будут пропускать без проблем.

Напомним, накануне был ограничен въезд и в сам район. Полицейские патрули выставлены на дорогах со стороны Магнитогорска и Учалов.

ИСТОЧНИК KP.RU