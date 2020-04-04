Уфимец выиграл в лотерею почти 2 млн рублей

4 Апр 2020 2020-04-04T10:38:18+03:00

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Уфимец стал победителем лотереи и выиграл 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Мужчина принял участие в 180800-м тираже «Рапидо» и купил билет за 50 рублей по скидке в приложении. По правилам этой лотереи нужно угадать выигрышную комбинацию из девяти чисел, что жителю башкирской столицы и удалось сделать – в одночасье он стал миллионером. Теперь осталось только решить, на что можно потратить деньги в условиях полной самоизоляции.

Свой выигрыш мужчина сможет забрать в течение 3,5 лет. Срок был увеличен со 180 дней из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU