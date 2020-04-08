Статистика коронавируса в Башкирии на 8 апреля: подтвердились четыре новых случая
В Башкирии число выявленных инфицированных коронавирусом достигло 16 человек. За минувшие сутки на территории республики появились четыре новых случая. Оперативные данные привел региональный Минздрав. В ведомстве также сообщили, что еще одного жителя с диагнозом COVID-19 вылечили и выписали из больницы.
Где конкретно были обнаружены зараженные, пока неизвестно. Информацию об этом должны предоставить на ежедневном брифинге оперативного штаба, который состоится в 14:00.
Напомним, в Башкирии от коронавируса всего излечились шесть человек. Под наблюдением врачей остаются девять пациентов. Накануне стало известно, что в РКБ им. Куватова умерла 80-летняя женщина с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU