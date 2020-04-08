Статистика коронавируса в Башкирии на 8 апреля: подтвердились четыре новых случая

8 Апр 2020 2020-04-08T09:32:23+03:00

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В Башкирии число выявленных инфицированных коронавирусом достигло 16 человек. За минувшие сутки на территории республики появились четыре новых случая. Оперативные данные привел региональный Минздрав. В ведомстве также сообщили, что еще одного жителя с диагнозом COVID-19 вылечили и выписали из больницы.

Где конкретно были обнаружены зараженные, пока неизвестно. Информацию об этом должны предоставить на ежедневном брифинге оперативного штаба, который состоится в 14:00.

Напомним, в Башкирии от коронавируса всего излечились шесть человек. Под наблюдением врачей остаются девять пациентов. Накануне стало известно, что в РКБ им. Куватова умерла 80-летняя женщина с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU