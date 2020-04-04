2020-04-04T09:37:36+03:00
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сбил женщину, пока она снимала деньги с банкомата

Пострадавшую доставили в больницу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
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В Кушнаренковском районе Башкирии женщина стала жертвой пьяного водителя, пока снимала деньги с банкомата. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Инцидент произошел накануне вечером, 4 апреля, на улице Прогрессовской села Тарабердино. Сидевший за рулем «четырнадцатой» 32-летний местный житель не справился с управлением и направил машину в сторону небольшого здания – причем именно в ту его часть, где стояла 42-летняя женщина. В этот момент она снимала деньги с банкомата. Как итог – сельчанку доставили в больницу с различными травмами. Во время разбирательства на месте происшествия дорожные полицейские выявили у автомобилиста признаки алкогольного опьянения.

Всего за 3 апреля на дорогах Башкирии зафиксировано четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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