В Башкирии пьяный водитель сбил женщину, пока она снимала деньги с банкомата

4 Апр 2020 2020-04-04T09:37:36+03:00

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В Кушнаренковском районе Башкирии женщина стала жертвой пьяного водителя, пока снимала деньги с банкомата. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

фото: ГИБДД РБ

Инцидент произошел накануне вечером, 4 апреля, на улице Прогрессовской села Тарабердино. Сидевший за рулем «четырнадцатой» 32-летний местный житель не справился с управлением и направил машину в сторону небольшого здания – причем именно в ту его часть, где стояла 42-летняя женщина. В этот момент она снимала деньги с банкомата. Как итог – сельчанку доставили в больницу с различными травмами. Во время разбирательства на месте происшествия дорожные полицейские выявили у автомобилиста признаки алкогольного опьянения.

Всего за 3 апреля на дорогах Башкирии зафиксировано четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU