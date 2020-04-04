Поиски пропавшей год назад жительницы Башкирии закончились трагедией

4 Апр 2020 2020-04-04T08:56:12+03:00

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В Башкирии трагедией завершились поиски пожилой женщины. Пропавшая больше года назад 78-летняя жительница деревни Иштуганово (Мелеузовский район) найдена мертвой в реке. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Известно, что пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении еще 10 марта 2019 года. Ее объявляло в розыск местное МВД, однако долгое время женщину не удавалось найти. Поиски были прекращены 2 апреля, когда тело пенсионерки с гнилостными изменениями было обнаружено в реке Белой, в двух километрах от дома. Труп извлекли и направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU