2020-04-04T08:56:12+03:00
Происшествия

Поиски пропавшей год назад жительницы Башкирии закончились трагедией

Ее труп нашли в реке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Труп был извлечен из воды и направлен на судмедэкспертизуТруп был извлечен из воды и направлен на судмедэкспертизуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Башкирии трагедией завершились поиски пожилой женщины. Пропавшая больше года назад 78-летняя жительница деревни Иштуганово (Мелеузовский район) найдена мертвой в реке. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Известно, что пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении еще 10 марта 2019 года. Ее объявляло в розыск местное МВД, однако долгое время женщину не удавалось найти. Поиски были прекращены 2 апреля, когда тело пенсионерки с гнилостными изменениями было обнаружено в реке Белой, в двух километрах от дома. Труп извлекли и направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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