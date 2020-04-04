Уфа вошла в десятку миллионников по качеству городской среды

4 Апр 2020 2020-04-04T08:06:25+03:00

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В ежегодном рейтинге Минстроя России по качеству городской среды среди миллионников Уфа заняла седьмое место. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Перечень составляется из множества показателей, среди которых безопасность, экология, идентичность и эффективность управления. В первую тройку ожидаемо вошли Москва, Питер и Казань. Башкирскую столицу также обошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Уфа оставила позади Красноярск, Пермь и Воронеж.

Еще шесть городов Башкирии – Дюртюли, Сибай, Агидель, Стерлитамак, Туймазы и Белебей – признаны городами с благоприятной городской средой.

«Нам есть куда расти. Но само по себе попадание в этот рейтинг говорит о том, что в нашей республике - современные, развитые и комфортные для жизни города. Будем и дальше развивать их», – написал руководитель республики.

ИСТОЧНИК KP.RU