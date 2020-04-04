2020-04-04T07:29:25+03:00
Общество

Жителей Башкирии перестанут штрафовать за нарушение режима полной самоизоляции

Но послабление коснется не всех
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
С гражданами продолжат проводить разъяснительные беседыС гражданами продолжат проводить разъяснительные беседы
Изменить размер текста:

Штрафные санкции за нарушение режима полной самоизоляции в Башкирии отменят, пока правоохранительные органы «не получат соответствующего разъяснения, что делать дальше». Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ufa1.ru.

Как отметил собеседник издания, «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (6.3 КоАП) полицейские продолжат фиксировать. С граждан будут брать объяснительные и проводить с ними разъяснительные беседы. Разумеется, это послабление не касается тех, кто нарушил самоизоляцию, прибыв из-за границы в последние 14 дней.

Напомним, накануне стало известно о том, что за нарушение режима полной самоизоляции был оштрафован уфимец. Сумма серьезная – 15 тысяч рублей. Мужчина считает такое решение несправедливым, множество вопросов возникло и у адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии пьяный водитель сбил женщину, пока она снимала деньги с банкомата
Поиски пропавшей год назад жительницы Башкирии закончились трагедией
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
Уфа вошла в десятку миллионников по качеству городской среды
Жителей Башкирии перестанут штрафовать за нарушение режима полной самоизоляции
Стало известно, сколько предприятий продолжают работать в Башкирии во время самоизоляции
Житель Башкирии, закрывший покупателей в магазине из-за самоизоляции, отделался штрафом
Уфимцы стали реже выходить на улицу
Жительница Уфы жестоко расправилась с супругом и сама вызвала полицию
В Уфе полицейские задержали неадекватного мужчину, пугавшего прохожих
Уфимские власти рассказали, как долго продлится дистанционное обучение в школах
В Башкирии отменили два междугородних поезда и пересмотрели график электричек
На ж/д вокзале Уфы запретили встречать и провожать пассажиров
Власти Уфы отказались от идеи дежурных групп в начальных классах
В Башкирии молодая мать утопила новорожденного ребенка в бане
Главный эпидемиолог Башкирии пояснила, в каких случаях носить медицинскую маску бесполезно
В Белорецком районе Башкирии из-за коронавируса ограничили въезд
Радий Хабиров не исключил, что режим полной самоизоляции в Башкирии будет демократизирован
Зеркала, посуда, маркеры: жителей Башкирии попросили помочь с приобретением инвентаря для госпиталей
В УГНТУ утвердили в должности нового ректора
В Минздраве Башкирии рассказали о готовности к приему зараженных коронавирусом