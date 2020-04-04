Жителей Башкирии перестанут штрафовать за нарушение режима полной самоизоляции

4 Апр 2020 2020-04-04T07:29:25+03:00

Но послабление коснется не всех

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Штрафные санкции за нарушение режима полной самоизоляции в Башкирии отменят, пока правоохранительные органы «не получат соответствующего разъяснения, что делать дальше». Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ufa1.ru.

Как отметил собеседник издания, «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (6.3 КоАП) полицейские продолжат фиксировать. С граждан будут брать объяснительные и проводить с ними разъяснительные беседы. Разумеется, это послабление не касается тех, кто нарушил самоизоляцию, прибыв из-за границы в последние 14 дней.

Напомним, накануне стало известно о том, что за нарушение режима полной самоизоляции был оштрафован уфимец. Сумма серьезная – 15 тысяч рублей. Мужчина считает такое решение несправедливым, множество вопросов возникло и у адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU