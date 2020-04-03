2020-04-03T20:14:22+03:00
Экономика

Стало известно, сколько предприятий продолжают работать в Башкирии во время самоизоляции

Цифры озвучил первый вице-премьер регионального правительства
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 3 апреля, в башкирском правительстве состоялось заседание антикризисного штаба. Чиновники под руководством первого вице-премьера Андрея Назарова обсуждали меры по поддержке экономики в связи с режимом «Повышенная готовность» и введенной указом главы Башкирии самоизоляцией.

По словам Назарова, всего в нерабочий месяц в республике продолжат работать более двух тысяч предприятий. Он поручил чиновникам до 6 апреля составить полный список организаций и документально оформить санитарные требования к их работе. Он также подчеркнул, что власти Башкирии рассчитывают на финансовую поддержку от федерального центра в поддержании экономики республики.

Напомним, в Башкирии с 20:00 31 марта 2020 года введен режим полной самоизоляции из-за рапространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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