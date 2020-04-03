Жительница Уфы жестоко расправилась с супругом и сама вызвала полицию

3 Апр 2020 2020-04-03T20:36:47+03:00

Женщина сама вызвала полицию и во всем созналась

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Вечером 2 апреля, 30-летняя жительница Уфы позвонила в полицию и сообщила, что убила своего супруга. Прибывшие на место медики и сотрудники полиции констатировали смерть ее 37-летнего возлюбленного.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, между безработными супругами возникла ссора во время совместного застолья. В какой-то момент женщина схватила нож и одним ударом в сердце убила своего супруга.

В следственном комитете по Башкирии сообщают, что скрываться от правоохранительных органов она не стала. Когда приехали следователи и полицейские, она во всем призналась.

- Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертные исследования, с подозреваемой в настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU