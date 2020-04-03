Житель Башкирии, закрывший покупателей в магазине из-за самоизоляции, отделался штрафом

3 Апр 2020 2020-04-03T19:02:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель города Октябрьского, закрывший покупателей супермаркета в магазине под предлогом самоизоляции, должен будет выплатить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент произошел в торговой точке на улице Социалистической. Пьяный мужчина встал на входе в магазин, не впуская и не выпуская других посетителей. На резонный вопрос своих пленных о том, почему им нельзя выходить, он отвечал коротко – «самоизоляция». Пока мужчина переговаривался с покупателями, один из которых снимал происходящее на камеру, по вызову приехали полицейские. Сотрудники скрутили дебошира и отвезли в отдел МВД.

На 50-летнего дебошира составили административный протокол. По решению суда ему придется выплатить штраф.

В Башкирии пьяный мужчина не выпускает посетителей магазина из-за самоизоляции // 3.04.

ИСТОЧНИК KP.RU