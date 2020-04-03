В Уфе полицейские задержали неадекватного мужчину, пугавшего прохожих

3 Апр 2020 2020-04-03T17:52:36+03:00

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Сотрудники полиции в Уфе задержали неадекватного жителя Сипайлово, пугавшего местных жителей. Случай попал в объектив камеры мобильного телефона.

Житель башкирской столицы снял на видео, как, по всей видимости, нетрезвый мужчина стоит посреди двора на улице Гагарина, 19, и размахивает ножом. Затем к нему подходят двое полицейских, а за ними движется автомобиль МВД по Башкирии. Момент задержания не попал в кадр, но автор ролика утверждает, что неадекватного уфимца все-таки задержали.

По словам автора видеоролика, до того, как любитель холодного оружия попал в поле зрения сотрудников полиции, он напугал двух женщин. Подтвердить или опровергнуть эту информацию пока не удалось.

В Уфе неадекватный мужчина пугает прохожих ножом.

ИСТОЧНИК KP.RU