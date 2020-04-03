2020-04-03T17:04:14+03:00
Общество

Уфимские власти рассказали, как долго продлится дистанционное обучение в школах

По всей видимости, учиться из дома придется до конца учебного года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
С 6 апреля школьники начнут учиться из домаС 6 апреля школьники начнут учиться из домаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В администрации Уфы рассказали, как долго продлится дистанционный формат обучения в школах. В мэрии не исключили, что дети будут заниматься дома до конца текущего учебного года.

«Сразу хотим сказать, настраивайтесь на длительный срок. Режим самоизоляции продлен до 30 апреля, затем наступают майские праздники, великий день Победы. Учебный процесс в стране заканчивается 29 мая. Можно себе представить, на какой длительный срок мы уходим с вами на дистанционное обучение», – рассказала на тематическом брифинге вице-мэр Алина Сулейманова.

Чиновница отметила, что в дистанционке есть свои плюсы и сложившейся ситуацией можно воспользоваться. «Это потрясающая возможность получить максимальное количество знаний» благодаря бесплатным образовательным порталам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Уфы жестко расправилась с супругом и сама вызвала полицию
В Уфе полицейские задержали неадекватного мужчину, пугавшего прохожих
Уфимские власти рассказали, как долго продлится дистанционное обучение в школах
В Башкирии отменили два междугородних поезда и пересмотрели график электричек
На жд-вокзале Уфы запретили встречать и провожать пассажиров
Власти Уфы отказались от идеи дежурных групп в начальных классах
В Башкирии молодая мать утопила новорожденного ребенка в бане
Главный эпидемиолог Башкирии пояснила, в каких случаях носить медицинскую маску бесполезно
В Белорецком районе Башкирии из-за коронавируса ограничили въезд
Радий Хабиров не исключил, что режим полной самоизоляции в Башкирии будет демократизирован
Зеркала, посуда, маркеры: жителей Башкирии попросили помочь с приобретением инвентаря для госпиталей
В УГНТУ утвердили в должности нового ректора
В Минздраве Башкирии рассказали о готовности к приему зараженных коронавирусом