Уфимские власти рассказали, как долго продлится дистанционное обучение в школах

3 Апр 2020 2020-04-03T17:04:14+03:00

По всей видимости, учиться из дома придется до конца учебного года

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В администрации Уфы рассказали, как долго продлится дистанционный формат обучения в школах. В мэрии не исключили, что дети будут заниматься дома до конца текущего учебного года.

«Сразу хотим сказать, настраивайтесь на длительный срок. Режим самоизоляции продлен до 30 апреля, затем наступают майские праздники, великий день Победы. Учебный процесс в стране заканчивается 29 мая. Можно себе представить, на какой длительный срок мы уходим с вами на дистанционное обучение», – рассказала на тематическом брифинге вице-мэр Алина Сулейманова.

Чиновница отметила, что в дистанционке есть свои плюсы и сложившейся ситуацией можно воспользоваться. «Это потрясающая возможность получить максимальное количество знаний» благодаря бесплатным образовательным порталам.

ИСТОЧНИК KP.RU