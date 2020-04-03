В Башкирии отменили два междугородних поезда и пересмотрели график электричек

3 Апр 2020 2020-04-03T16:00:04+03:00

Пассажиропоток РЖД в республике с начала года сократился в четыре раза

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В Башкирии отменили два междугородних поезда. Речь идет о рейсах Уфа-Адлер и Уфа-Приобье. Их приостановят с 25 мая, сообщил замначальника Башкирского центра организации работы железнодорожной станции Уфа Сергей Голубев.

Что до остальных маршрутов, то их отменять пока не планируется, однако сократиться количества вагонов. Это связано с резким уменьшением – в четыре раза – пассажиропотока РЖД в Башкирии в условиях пандемии коронавируса.

Изменения коснулись и электричек. С 6 апреля они будут работать по графику выходного дня, а маршрут Шакша-Дема отменен за невостребованностью. Общий спад пассажиропотока в пригородном сообщении на данный момент составляет более 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU