2020-04-03T16:00:04+03:00
Общество

В Башкирии отменили два междугородних поезда и пересмотрели график электричек

Пассажиропоток РЖД в республике с начала года сократился в четыре раза
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Фото: Павел КЛОКОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии отменили два междугородних поезда. Речь идет о рейсах Уфа-Адлер и Уфа-Приобье. Их приостановят с 25 мая, сообщил замначальника Башкирского центра организации работы железнодорожной станции Уфа Сергей Голубев.

Что до остальных маршрутов, то их отменять пока не планируется, однако сократиться количества вагонов. Это связано с резким уменьшением – в четыре раза – пассажиропотока РЖД в Башкирии в условиях пандемии коронавируса.

Изменения коснулись и электричек. С 6 апреля они будут работать по графику выходного дня, а маршрут Шакша-Дема отменен за невостребованностью. Общий спад пассажиропотока в пригородном сообщении на данный момент составляет более 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Уфы жестко расправилась с супругом и сама вызвала полицию
В Уфе полицейские задержали неадекватного мужчину, пугавшего прохожих
Уфимские власти рассказали, как долго продлится дистанционное обучение в школах
В Башкирии отменили два междугородних поезда и пересмотрели график электричек
На жд-вокзале Уфы запретили встречать и провожать пассажиров
Власти Уфы отказались от идеи дежурных групп в начальных классах
В Башкирии молодая мать утопила новорожденного ребенка в бане
Главный эпидемиолог Башкирии пояснила, в каких случаях носить медицинскую маску бесполезно
В Белорецком районе Башкирии из-за коронавируса ограничили въезд
Радий Хабиров не исключил, что режим полной самоизоляции в Башкирии будет демократизирован
Зеркала, посуда, маркеры: жителей Башкирии попросили помочь с приобретением инвентаря для госпиталей
В УГНТУ утвердили в должности нового ректора
В Минздраве Башкирии рассказали о готовности к приему зараженных коронавирусом