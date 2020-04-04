2020-04-04T10:16:19+03:00
Происшествия

В Башкирии адвокат пытался обмануть Следственный комитет на 145 тысяч рублей

Афера не удалась
Владислав КАЗАНЦЕВ
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СК завершил расследование уголовного делаСК завершил расследование уголовного дела
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В Уфе за покушение на мошенничество будут судить адвоката, который пытался обмануть Следственный комитет на 145 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства, в июле 2019 года 41-летний юрист Белорецкого филиала башкирской коллегии адвокатов был назначен защитником подозреваемого по уголовному делу. После завершения расследования он предоставил в управление СК документы на выплату денег за свою работу. В бумагах он завысил себе количество дней участия в следственных действиях, из-за чего сумма его «гонорара» возросла с 43 до 188 тысяч рублей. Афера вскрылась в ходе проверки, организованной финансово-экономическим отделом.

Фигурант дела вину в совершенном преступлении не признал. Тем временем СК уже утвердили обвинительное заключение и после того как его копия будет передана обвиняемому, материалы отправят в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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