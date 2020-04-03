На жд-вокзале Уфы запретили встречать и провожать пассажиров
Железнодорожный вокзал башкирской столицы закрыт на посещение для людей, встречающих и провожающих пассажиров. Ограничение принято в условиях режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил Сергей Голубев, первый замначальника Башкирского центра организации работы жд станции Уфы.
«На вокзал можно попасть только с проездным билетом или для его приобретения. Всем, кому необходима помощь при посадке в вагон, помогут работники и носильщики», – отметил Голубев.
Он добавил, что на вокзале идет усиленная дезинфекционная обработка. Этой работой занимается аутсорсинговая компания.
ИСТОЧНИК KP.RU