На жд-вокзале Уфы запретили встречать и провожать пассажиров

3 Апр 2020 2020-04-03T15:16:24+03:00

Теперь туда можно попасть только с билетом или для его покупки

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Железнодорожный вокзал башкирской столицы закрыт на посещение для людей, встречающих и провожающих пассажиров. Ограничение принято в условиях режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил Сергей Голубев, первый замначальника Башкирского центра организации работы жд станции Уфы.

«На вокзал можно попасть только с проездным билетом или для его приобретения. Всем, кому необходима помощь при посадке в вагон, помогут работники и носильщики», – отметил Голубев.

Он добавил, что на вокзале идет усиленная дезинфекционная обработка. Этой работой занимается аутсорсинговая компания.

ИСТОЧНИК KP.RU