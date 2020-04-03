2020-04-03T14:50:35+03:00
Общество

Власти Уфы отказались от идеи дежурных групп в начальных классах

С 6 апреля все школы Башкирии переходят на дистанционное обучение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Младшие классы Уфы было решено оставить домаМладшие классы Уфы было решено оставить домаФото: Олег УКЛАДОВ
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Власти Уфы решили не создавать дежурные группы в начальных классах школ. Об этом на сегодняшнем брифинге по вопросу перехода на дистанционную форму обучения рассказала вице-мэр башкирской столицы Алина Сулейманова.

«Мы как муниципалитет принимаем решение, что в городе Уфе дежурных групп начального звена в наших школа не будет, начиная с 6 апреля. Мы просто не будем их создавать», – сказала замглавы городской администрации.

Все решения касательно создания дежурных групп младших классов самостоятельно принимает каждый муниципалитет. Соответствующие полномочия они получили от республиканских властей.

Напомним, все школьники Башкирии начинают обучаться дистанционно уже с понедельника, 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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