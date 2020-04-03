В Башкирии молодая мать утопила новорожденного ребенка в бане

3 Апр 2020 2020-04-03T14:23:13+03:00

Она пошла с мертвым малышом в больницу спустя пять дней

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В Башкирии на женщину, утопившую новорожденного ребенка в бане, завели уголовное дело по статье «убийство». Об этом сообщает республиканский СК.

Следствие полагает, что 26-летняя подозреваемая не хотела оставлять ребенка и решила его убить. В начале марта она родила малыша прямо в бане, а затем утопила его в тазе с водой. Спустя пять дней, 8 марта, она принесла мертвого младенца в районную больницу. Врачам роженица сказала, что тот умер от естественных причин. Ее обман раскрыла судмедэкспертиза, из которой следовало, что ребенок был живорожденным и жизнеспособным, а причина смерти носит насильственный характер.

«Кроме того, следствием собраны иные доказательства, свидетельствующие о причастности женщины к совершенному преступлению, под тяжестью которых подозреваемая созналась в содеянном», – отметили в СК.

Сейчас следователи собирают и исследуют доказательства, допрашивают родственников подозреваемой и изучают бытовые условия, в которых она проживала.

Ранее «КП-Уфа» сообщала, что у женщины есть еще один ребенок – дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU