Главный эпидемиолог Башкирии пояснила, в каких случаях носить медицинскую маску бесполезно
На ежедневном брифинге по ситуации с коронавирскной инфекцией на территории Башкирии главный эпидемиолог республики Анна Казак объяснила, в каких случаях носить медицинскую маску нецелесообразно.
«Вот видим: человек идёт в одиночестве по улице. Идёт он в маске – для чего? В данном случае маска не нужна», – сказала главврач Центра гигиены и эпидемиологии по РБ.
Носить маску, по словам эксперта, необходимо исключительно при контакте с другими людьми. В остальных случаях достаточно соблюдать двухметровую дистанцию. Казак призвала не мучить себя без необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU