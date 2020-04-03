Главный эпидемиолог Башкирии пояснила, в каких случаях носить медицинскую маску бесполезно

3 Апр 2020 2020-04-03T14:27:35+03:00

Специалист посоветовала не мучить себя без необходимости

Изменить размер текста: A A

На ежедневном брифинге по ситуации с коронавирскной инфекцией на территории Башкирии главный эпидемиолог республики Анна Казак объяснила, в каких случаях носить медицинскую маску нецелесообразно.

«Вот видим: человек идёт в одиночестве по улице. Идёт он в маске – для чего? В данном случае маска не нужна», – сказала главврач Центра гигиены и эпидемиологии по РБ.

Носить маску, по словам эксперта, необходимо исключительно при контакте с другими людьми. В остальных случаях достаточно соблюдать двухметровую дистанцию. Казак призвала не мучить себя без необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU