В Белорецком районе Башкирии из-за коронавируса ограничили въезд

3 Апр 2020 2020-04-03T13:31:24+03:00

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В Башкирии ограничили въезд автотранспорта со стороны Магнитогорска и Учалов на территорию Белорецкого района. На границах выставлены полицейские патрули. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщили врио главы муниципалитета Андрей Иванюта. По его словам, данное решение принято «в рамках соблюдения режима полной самоизоляции.

Накануне стало известно о закрытии границы между Башкирией и Челябинской областью. Там так же работают полицейские. Они отправляют всех водителей и пассажиров по месту жительства. Пропускаются только транспорт, следующий транзитом, и грузовики, перевозящие продовольствие.

ИСТОЧНИК KP.RU