В Белорецком районе Башкирии из-за коронавируса ограничили въезд
В Башкирии ограничили въезд автотранспорта со стороны Магнитогорска и Учалов на территорию Белорецкого района. На границах выставлены полицейские патрули. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщили врио главы муниципалитета Андрей Иванюта. По его словам, данное решение принято «в рамках соблюдения режима полной самоизоляции.
Накануне стало известно о закрытии границы между Башкирией и Челябинской областью. Там так же работают полицейские. Они отправляют всех водителей и пассажиров по месту жительства. Пропускаются только транспорт, следующий транзитом, и грузовики, перевозящие продовольствие.
ИСТОЧНИК KP.RU