Зеркала, посуда, маркеры: жителей Башкирии попросили помочь с приобретением инвентаря для госпиталей

3 Апр 2020 2020-04-03T12:39:57+03:00

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Госпитали Башкирии нуждаются в приобретении необходимого инвентаря: зеркал в полный рост, одноразовой посуды, маркеров, скотча. Об этом на ежедневном брифинге сообщила замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова.

Необходимость в таких вещах возникла из-за того, что средства, которые выделяет регион и федеральный центр, являются целевыми. Деньги направляются исключительно на приобретение средств индивидуальной защиты, медикаментов и лекарственных препаратов.

«Прошу наши предприятия и жителей оказать помощь учреждениям, которые закрываются под госпитали для лечения пациентов с COVID, – сказала Кононова на брифинге. – Опыт коллег из Италии и Китая нам говорит, что есть много товаров, которые не входят ни в один из стандартов».

В список такой продукции входят коврики для пропитывания дезсредств, зеркала в полный рост (необходим, чтобы надевать противочумные костюмы), одноразовая посуда, металлические досках для того, чтобы исключить бумажные носители, маркеры, скотч, в том числе цветной, клейкая бумага, полиграфия.

Полный список Минздрав пока еще «не дособирал». Перечень будет обновляться. Тех, кто готов помочь, просят обратиться на почту covid.gl@doctorrb.ru. В теме нужно указать слово «помощь». После получения письма на связь выйдет координатор министерства.

ИСТОЧНИК KP.RU