В УГНТУ утвердили в должности нового ректора

3 Апр 2020 2020-04-03T11:49:52+03:00

Олега Баулина избрали на этот пост в конце прошлого года

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В Уфимском государственном нефтяном техническом университете в должности утвердили нового ректора. Им стал Олег Баулин, кандидат технических наук. Приказ о его назначении был подписан Минобром РФ 1 апреля.

Напомним, выборы ректора состоялись 25 декабря прошлого года на конференции работников и обучающихся вуза. На тайном голосовании за кандидатуру Баулина проголосовали 129 человек из 156.

Олег Баулин родился в Уфе в 1981 году. Он сам является выпускником УГНТУ. По окончании университета в 2003 году начал работать на кафедре технологии нефти и газа в качестве ведущего инженера. Последняя его должность в вузе – проректор по учебно-методической работе.

ИСТОЧНИК KP.RU