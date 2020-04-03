2020-04-03T11:38:23+03:00
Общество

«Мы получим здесь катастрофу»: в Башкирии почтальоны разносят пенсию без средств защиты

О серьезной проблеме, которая может привести к трагическим последствиям, сообщили на совещании в правительстве РБ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Башкирии почтальоны разносят пенсию пожилым гражданам без средств защиты. Об этом на совещании в правительстве рассказал первый вице-премьер Андрей Назаров. Он отметил, что самая большая зона риска при COVID-19 – это пенсионеры. По его словам, более 95% умерших от коронавируса в мире – люди старше 60 лет.

«Мы били заранее тревогу, собирались, провели совещание, договорились о том, что всех, кто контактирует с пенсионерами – в первую очередь это работники почты – экипированы нами и проинструктированы, как им работать с пенсионерами. По факту так не произошло. Один почтальон может работать с пятьюстами пенсионерами в день. Представляете, что у нас происходит? 430 тысяч пенсионеров получат очно пенсию. И если мер предосторожности не будет, мы получим здесь катастрофу», – заявил Андрей Назаров.

Политик добавил, что правительство получило обратную связь от пенсионеров. Они рассказали, что почтальоны приходят «без масок, без костюмов, без средств защиты, без обработки, без ничего – как будто ничего не произошло». По мнению Назарова, это свидетельство того, насколько в республике ощущают опасность. Он поручил взять ситуацию на контроль.

Ситуацию в свою очередь прокомментировали в Управление Федеральной почтовой связи.

«УФПС Республики Башкортостан сообщает, что для координации действий по защите здоровья сотрудников и клиентов в условиях повышенного риска инфицирования, в филиале создан оперативный штаб. Разработан комплекс мер по обеспечению сотрудников и объектов всеми необходимыми средствами защиты

В настоящее время все почтальоны, осуществляющие доставку пенсий и пособий на дом, полностью обеспечены медицинскими масками. Для сотрудников, осуществляющих доставку пенсий и пособий на дом, проведен дополнительный инструктаж о необходимости неукоснительного соблюдения всех предписанных мер по профилактике инфицирования.

В филиале организован ежедневный сбор информации из отделений почтовой связи о состоянии здоровья сотрудников и наличии необходимых средств защиты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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