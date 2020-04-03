В Минздраве Башкирии рассказали о готовности к приему зараженных коронавирусом

3 Апр 2020 2020-04-03T10:47:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отчитался о готовности медучреждений к приему зараженных коронавирусом.

По данным главного врача республике, на данный момент в республике есть 1348 коек инфекционного профиля, из них 501 в Уфе, остальная часть – в инфекционных отделениях центральных районных больниц. В резерве региона также находятся 2785 коек – их могут перепрофилировать для пациентов COVID-19, 16 автомобилей «скорой», 1062 ординатора Башкирского медуниверситета и 380 студентов медколледжей.

По состоянию на 1 апреля больницы Башкирии оснащены 899 тысячами масок, 3949 респираторов, 5443 костюмов биологической защиты и 130 тысяч единиц антисептических средств. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, то их в республики 754. Минздрав планирует закупить еще 116 (по 45 аппаратам уже заключены контракты).

ИСТОЧНИК KP.RU