В Минздраве Башкирии рассказали о готовности к приему зараженных коронавирусом
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин отчитался о готовности медучреждений к приему зараженных коронавирусом.
По данным главного врача республике, на данный момент в республике есть 1348 коек инфекционного профиля, из них 501 в Уфе, остальная часть – в инфекционных отделениях центральных районных больниц. В резерве региона также находятся 2785 коек – их могут перепрофилировать для пациентов COVID-19, 16 автомобилей «скорой», 1062 ординатора Башкирского медуниверситета и 380 студентов медколледжей.
По состоянию на 1 апреля больницы Башкирии оснащены 899 тысячами масок, 3949 респираторов, 5443 костюмов биологической защиты и 130 тысяч единиц антисептических средств. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, то их в республики 754. Минздрав планирует закупить еще 116 (по 45 аппаратам уже заключены контракты).
ИСТОЧНИК KP.RU