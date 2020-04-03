2020-04-03T08:40:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сибае у двоих жителей оказались сомнительные анализы по коронавирусу

Сейчас их анализы перепроверяют, а в городе полным ходом идет развертывание госпиталя для новых зараженных
Яна БАЗЕКИНА
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Анализы перепроверяются в Центре гигиены и эпидемиологииАнализы перепроверяются в Центре гигиены и эпидемиологииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ситуация по распространению коронавируса в Башкирии до сих пор остается напряженной. В настоящий момент в республике зарегистрировано 10 человек с официально подтвержденным диагнозом, трое уже выздоровели и выписаны домой.

Опасения у властей вызывает Сибай – именно там на базаре торговал мясом торговец из Челябинской области, у которого в последствии выявили коронавирус. Конечно, рынок полностью продезинфицировали, а всех покупателей быстро выявили, изолировали и взяли у них анализы. Сегодня мэр города Рустем Афзалов и министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге подтвердили, что у двоих человек анализы показали сомнительный результат. Сейчас анализы пациентов отправят на повторное исследование в Центр гигиены и эпидемиологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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