2020-04-03T08:26:50+03:00
Политика

Радий Хабиров о штрафах за режим самоизоляции в Уфе: «Этим правом нужно пользоваться»

Глава Башкирии призвал не щадить людей, нарушающих режим самоизоляции в Уфе. Штрафы будут.
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 3 апреля, в башкирском правительстве во время очередного совещания чиновники обсуждали меры по борьбе с нарушителями режима самоизоляции в Уфе, который ввели еще 31 марта.

- В целом у нас режим самоизоляции на очень высоком уровне. У нас есть законные основания привлекать к ответственности нарушителей. Этим правом нужно пользоваться, - подчеркнул Хабиров.

Напомним, недавно депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому нарушителям режима самоизоляции грозят штрафы - от 15 до 40 тысяч рублей обычным гражданам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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