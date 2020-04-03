В Башкирии от коронавируса излечился третий пациент

3 Апр 2020 2020-04-03T08:30:03+03:00

Им оказалась девочка, об этом сообщил Радий Хабиров

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В Башкирии из больницы выписали еще одного человека, у которого ранее диагностировали COVID-19. Об этом сообщил Радий Хабиров на совещании в правительстве по ситуации с коронавирусом.

«По цифрам у нас 10 [выявленных заболевших], трое выздоровели. Девочку выписали», - сказал руководитель региона. По предварительной информации, речь идет о 13-летней девочке из Уфимского района. Она была четвертым по счету выявленным зараженным.

Напомним, накануне стало известно о выписке еще одного инфицированного - 51-летнего уфимца. Ранее от заразы излечилась 35-летняя жительница Дюртюлей Ляйсан Х. Она привезла инфекцию после круиза по Европе.

ИСТОЧНИК KP.RU