В Уфе пьяный лихач на дорогой иномарке врезался в такси: есть пострадавшие

3 Апр 2020 2020-04-03T07:42:13+03:00

В больницу с травмами отвезли водителя такси и его пассажира

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И хотя в Башкирии введен режим полной самоизоляции, и выходить, а тем более выезжать на машине, без крайней необходимости запрещено, это не мешает некоторым гражданам нарушать все запреты.

Сегодня ночью, 3 марта, в Кировском районе Уфы произошла серьезная авария. На улице Карьерной Audi A7 влетела во встречный автомобиль такси Reno. Элитная иномарка практически не пострадала, а вот 43-летнему водителю такси и его 25-летнему пассажиру потребовалась медицинская помощь. С ушибами и переломами их доставили в ближайшую больницу.

- Водитель Audi находился в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Кроме того, сотрудниками ГИБДД в отношении данного водителя за нарушение режима самоизоляции составлен административный материал, который будет направлен для рассмотрения в суд, - дополнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU