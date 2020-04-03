Волонтеры рассказали о судьбе пропавшего 27-летнего парня из Башкирии

3 Апр 2020 2020-04-03T07:14:20+03:00

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В Башкирии стало известно о результатах поисков 27-летнего жителя Стерлитамака, которого разыскивали всем городом несколько дней. Напомним, что Руслан Гасанов вышел из дома 29 марта и исчез, не отвечая на телефонные звонки. Родные, заподозрив, что с молодым мужчиной может случиться беда, обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

Накануне вечером, 2 апреля, волонтеры ДПСО «Отклик» сообщили радостную новость – Руслан Гасанов найден живым и невредимым. Где все это время находился мужчина и почему не выходил на связь с близкими, волонтеры не стали уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU