В одном из городов Башкирии используют необычное оборудование для дезинфекции помещений

3 Апр 2020 2020-04-03T07:00:16+03:00

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В Башкирии продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Дезинфицируется все и вся: общественный транспорт, остановки, улицы, подъезды, магазины. А в Сибае для эффективной дезинфекции теперь используют суперсовременное оборудование – генератор горячего тумана, который преобразует дезинфицирующую жидкость в облако обеззараживающего пара. Супер-аппарат с гордостью представил мэр Сибая Рустем Афзалов в соцсетях.

- Частицы дезинфицирующей жидкости в тумане очень мелкие. У них очень высокая способность проникать даже в самые труднодоступные места и покрывать большую площадь. Со временем туман остывает и опадает вниз, полностью убивая вирусы, - рассказал Рустем Афзалов.

В первую очередь обработают поликлиники, почтовые отделения и аптеки

Первыми обработку пройдут аптеки, почтовые отделения и поликлиники. Потом на очереди магазины и другие общественные места. Обработкой занимаются сотрудники Зонального поисково-спасательного отряда.

- Уверен в них. Эту работу они будут вести серьезно, грамотно, дисциплинированно – столько времени, сколько понадобится, - заявил мэр Сибая.

ИСТОЧНИК KP.RU