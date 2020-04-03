В одном из городов Башкирии используют необычное оборудование для дезинфекции помещений
В Башкирии продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Дезинфицируется все и вся: общественный транспорт, остановки, улицы, подъезды, магазины. А в Сибае для эффективной дезинфекции теперь используют суперсовременное оборудование – генератор горячего тумана, который преобразует дезинфицирующую жидкость в облако обеззараживающего пара. Супер-аппарат с гордостью представил мэр Сибая Рустем Афзалов в соцсетях.
- Частицы дезинфицирующей жидкости в тумане очень мелкие. У них очень высокая способность проникать даже в самые труднодоступные места и покрывать большую площадь. Со временем туман остывает и опадает вниз, полностью убивая вирусы, - рассказал Рустем Афзалов.
В первую очередь обработают поликлиники, почтовые отделения и аптеки
Первыми обработку пройдут аптеки, почтовые отделения и поликлиники. Потом на очереди магазины и другие общественные места. Обработкой занимаются сотрудники Зонального поисково-спасательного отряда.
- Уверен в них. Эту работу они будут вести серьезно, грамотно, дисциплинированно – столько времени, сколько понадобится, - заявил мэр Сибая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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