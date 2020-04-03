Власти Стерлитамака потратят более 138 млн рублей на «Башкирские дворики»

3 Апр 2020 2020-04-03T06:44:57+03:00

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В городе Стерлитамаке на реализацию программы по благоустройству придомовых территорий «Башкирские дворики» будет потрачено более 138 млн рублей. Деньги пойдут на работы по 21 адресу. Электронный аукцион по отбору подрядчика пройдет 10 апреля, сообщает «РБК-Уфа».

Исполнитель должен будет оборудовать парковки, привести в порядок тротуары и газоны, обустроить детские, спортивные и контейнерные площадки. Кроме того, подрядчик займется освещением и установкой камер видеонаблюдения. К работе поставщик приступит не позднее 1 мая, а сдать все объекты, согласно контракту, нужно до начала осени.

ИСТОЧНИК KP.RU