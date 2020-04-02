Граница между Башкирией и Челябинской областью закрыта
Полицейские закрыли границу между Башкирией и Челябинской областью в обоих направлениях из-за угрозы распространения коронавируса. Водителей и пассажиров возвращают по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.
Сотрудники организовали реверсивное движение и сузили дорогу до одной полосы. Они проверяют все проезжающие машины. Водителей и пассажиров правоохранители возвращают по месту жительства или пребывания. Исключение составляет только транспорт, следующий транзитом, и грузовиков, доставляющих продовольствие.
На подъезде к границе водителей оповещают об ограничениях по громкоговорителю.
Напомним, накануне появилась информация о том, что закрыта еще и граница с Татарстаном. Руководитель администрации главы Башкирии назвал это недоразумением.
ИСТОЧНИК KP.RU