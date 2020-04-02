2020-04-02T15:31:52+03:00
Общество

Граница между Башкирией и Челябинской областью закрыта

Полицейские возвращают водителей и пассажиров по месту жительства
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД по Челябинской областифото: МВД по Челябинской области
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Полицейские закрыли границу между Башкирией и Челябинской областью в обоих направлениях из-за угрозы распространения коронавируса. Водителей и пассажиров возвращают по месту жительства. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

Сотрудники организовали реверсивное движение и сузили дорогу до одной полосы. Они проверяют все проезжающие машины. Водителей и пассажиров правоохранители возвращают по месту жительства или пребывания. Исключение составляет только транспорт, следующий транзитом, и грузовиков, доставляющих продовольствие.

На подъезде к границе водителей оповещают об ограничениях по громкоговорителю.

Напомним, накануне появилась информация о том, что закрыта еще и граница с Татарстаном. Руководитель администрации главы Башкирии назвал это недоразумением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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