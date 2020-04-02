Жителям Башкирии не будут начислять пени за коммуналку до окончания полной самоизоляции
Управляющие и ресурсоснабжающие компании не будут начислять жителям Башкирии пени за просрочку оплаты за коммунальные услуги в период с 1 марта до конца режима полной самоизоляции. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией сообщил замминистра ЖКХ республики Ильдус Мамаев.
Чиновник отметил, что данной мерой не стоит злоупотреблять: это не повод игнорировать платежки, «поскольку на отрасль ЖКХ сейчас возлагаются дополнительные нагрузки, и финансовая ситуация управляющих компаний исходит из платежей жителей». Оплачивать коммунальные услуги он порекомендовал онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU