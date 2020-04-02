В Башкирии озвучили, кто в обязательном порядке должен проверяться на коронавирус

2 Апр 2020 2020-04-02T13:50:08+03:00

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Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Анна Казак озвучила категории граждан, которые обязаны проверяться на коронавирус. Этот перечень регламентируется постановлением главного санитарного врача России от 30 марта.

Помимо прилетевших из-за рубежа жителей Башкирии, теперь в обязательном порядке должны обследоваться люди старше 65 лет с признаками ОРВИ; граждане, въезжающие в республику из других регионов, где наблюдается заболеваемость коронавирусом; лица с внебольничной пневмонией; находящиеся в закрытых учебных заведениях и тюрьмах с признаками ОРВИ.

Кроме того, по словам Анны Казак, раз в неделю обследуются медики. Она добавила, что при проявлении вирусных заболеваний их тестируют немедленно.

На данный момент в Башкирии проведено 5,8 тысячи исследований на коронавирусную инфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU