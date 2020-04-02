В Уфе прооперировали пожилую женщину с подозрением на коронавирус

2 Апр 2020 2020-04-02T13:13:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В больнице скорой медицинской помощи города Уфы прооперировали 60-летнюю пациентку с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

У пожилой женщины диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, она находилась в тяжелом состоянии. Консилиум врачей принял решение оперировать. Медики выполнили экстренную тромбоэкстракцию с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер.

К счастью, оперативное вмешательство прошло успешно, и женщина уже идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU