В Уфе прооперировали пожилую женщину с подозрением на коронавирус
Пациентка идет на поправку
Медики смогли сохранить жизнь женщине
Изменить размер текста:
В больнице скорой медицинской помощи города Уфы прооперировали 60-летнюю пациентку с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
У пожилой женщины диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения, она находилась в тяжелом состоянии. Консилиум врачей принял решение оперировать. Медики выполнили экстренную тромбоэкстракцию с соблюдением всех санитарно-эпидемических мер.
К счастью, оперативное вмешательство прошло успешно, и женщина уже идет на поправку.
ИСТОЧНИК KP.RU