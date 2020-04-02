За границей остались 355 туристов из Башкирии

2 Апр 2020 2020-04-02T12:32:28+03:00

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В настоящий момент за границей находятся 355 туристов из Башкирии. Об этом на ежедневном брифинге сообщил Салават Нафиков, председатель госкомитета республики по туризму.

«На сегодняшний день у нас за пределами республики остаются 355 человек, 22 ребенка. Мы смогли вернуть в республику 25 человек, в том числе шестеро детей. Работа будет продолжаться. К нам обращаются самостоятельные туристы. Мы отрабатываем с госкомитетом по внешнеэкономическим связям и госкомитетом по транспорту. Все данные передаем в МИД для дальнейшей работы и надеемся, что скоро будут организованы выездные рейсы и мы их [туристов] увидим уже дома», – сообщил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU