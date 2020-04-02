2020-04-02T12:28:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В минздраве Башкирии рассказали, кто должен носить медицинские маски

Об этом рассказал министр здравоохранения республики
Павел КРАЙНОВ
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Сегодня, 2 апреля, в Уфе состоялся традиционный брифинг в минздраве Башкирии по борьбе с распространением коронавируса. Министр здравоохранения республики Максим Забелин рассказал, кто и где должен носить специальные медицинские маски. Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы избежать распространения инфекции через личные контакты.

- Маска необходима только при общении с большим количеством людей, либо при выходе на цлицу. Дома ношение маски не обязательно. Если дома есть человек, который болеет или у него есть проявления болезни, например, чихание, выделение слизистых – тогда есть необходимость носить маску и в квартире. Находясь дома на самоизоляции, 24 часа в сутки, носить маску не надо, - подчеркнул Максим Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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