2020-04-02T12:13:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии выписали второго пациента, выздоровевшего от коронавируса

Он больше не представляет опасности заражения для окружающих
Яна БАЗЕКИНА
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Остальные пациенты находятся в инфекционных боксах под наблюдением врачейОстальные пациенты находятся в инфекционных боксах под наблюдением врачейФото: Андрей АБРАМОВ
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В Башкирии выписали второго пациента с коронавирусной инфекцией. По словам министра регионального минздрава, он уже полностью здоров и уже не представляет опасности заражения для окружающих.

Напомним, что накануне из больницы выписалась первая пациентка с подтвержденным коронавирусом. 35-летняя жительницы Дюртюлей, которая подцепила инфекцию в круизе по Европе, также отправилась домой на полную самоизоляцию. Вместе с ней тогда заразилась и ее родная 50-летняя сестра, с которой они вместе путешествовали на круизном лайнере.

Также сегодня, 2 апреля, стало известно о двух новых пациентах с коронавирусом. Таким образом, сейчас в Башкирии 10 человек с подтвержденным диагнозом. Восемь из них находятся в инфекционных боксах в удовлетворительном состоянии. Все они получают все необходимое лечение в соответствии с рекомендациями отечественных и зарубежных специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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