2020-04-02T12:07:20+03:00
Общество

Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 2 апреля

В Башкирии COVID-19 подозревают у 106 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По данным на 13:00 2 апреля, коронавирусную инфекцию в Башкирии выявили у десяти человек, двух пациентов выписали, на госпитализации находятся восемь жителей. За минувшие сутки были обнаружены двое зараженных. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге.

Под подозрением на COVID-19 в стационарах находятся 106 человек, 14 из которых – дети и подростки. Всего в Башкирии проведено 5816 исследований материалов людей с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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