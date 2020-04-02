Последние данные по коронавирусу в Башкирии на 2 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T12:07:20+03:00

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По данным на 13:00 2 апреля, коронавирусную инфекцию в Башкирии выявили у десяти человек, двух пациентов выписали, на госпитализации находятся восемь жителей. За минувшие сутки были обнаружены двое зараженных. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на ежедневном брифинге.

Под подозрением на COVID-19 в стационарах находятся 106 человек, 14 из которых – дети и подростки. Всего в Башкирии проведено 5816 исследований материалов людей с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU