Уголовное дело об убийстве топ-менеджера УМПО рассмотрит Верховный суд

2 Апр 2020 2020-04-02T11:44:02+03:00

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Следственное управление завершило расследование уголовного дела об убийстве топ-менеджера УМПО Юрия Яшина. Материалы переданы в Верховный суд Башкирии.

Фигурантами уголовного дела выступают пять человек: заказчик и четверо исполнителей. Им предъявлено обвинение за «разбой» и «убийство, совершенное по найму организованной группой».

Версия следствия заключается в том, что в Уфе 20 июля 2018 года соучастники напали на Яшина на подземной парковке жилого дома, в котором он жил. Они забрали у него мобильный телефон и документы, компрометирующие заказчика преступления. Топ-менеджер УМПО умер в результате нападения.

Напомним, тело 57-летнего заместителя коммерческого директора УМПО со следами насильственной смерти было найдено 21 июля под Затонским мостом. Спустя три дня правоохранители задержали исполнителей, среди которых был Федор Токарев. Он, в свою очередь, указал на предполагаемого заказчика – Сергея Евстафьева. Погибший работал его заместителем.

ИСТОЧНИК KP.RU