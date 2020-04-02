2020-04-02T11:12:42+03:00
Общество

Стало известно, как именно будет проходить дистанционное обучение для школьников в Башкирии

Деталями учебного процесса поделился глава Минобра
Владислав КАЗАНЦЕВ
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С 6 апреля все школьники Башкирии будут учиться дистанционноС 6 апреля все школьники Башкирии будут учиться дистанционноФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, как именно будут учиться школьники на «дистанционке».

Учебный процесс начнется 6 апреля и будет проходить в одну смену с 10:00, единое для всей республики время. Вторая смена, по словам Хажина, – это особенность исключительно кабинетной системы обучения, на дистанционном такого нет. Он добавил, что образовательный процесс на удаленке для школьников продлится как минимум две недели. Министр отметил, что «если ситуация будет меняться в положительную сторону, то система образования готова вернуться к обычному режиму».

Айбулат Хажин посоветовал родителям организовать для своих детей удобные условия для образовательного процесса, а также освободить гаджеты от интернет-нагрузки, чтобы не возникло перебоев в связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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