Молодого уфимца, надругавшегося над 10-летней девочкой, поймали в тысяче километров от дома

2 Апр 2020 2020-04-02T10:46:52+03:00

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В городе Смоленске задержан 22-летний уфимец Эдуард Шакиров, подозреваемый в сексуальном насилии над 10-летней девочкой. Он находился в федеральном розыске с февраля. Само преступление против половой неприкосновенности ребенка произошло в ноябре прошлого года, в одном из подъездов многоэтажек Сипайлово. После содеянного молодой человек подался в бега. Как оказалось, он парень причастен еще к двум подобным случаям.

«В ходе проведения следственных действий с подозреваемым была установлена его причастность еще к двум аналогичным преступлениям, совершенным в феврале 2019 года и октябре 2018 года в отношении двух малолетних девочек».

Задержанному предъявлено обвинение. По ходатайству следователя его взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU