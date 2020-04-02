2020-04-02T10:41:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом

Данные озвучили на сайте стоп.коронавирус
Эльвина АПАРИНА
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Количество зараженных достигло 10 человекКоличество зараженных достигло 10 человек
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2 апреля стало известно о двух новых зараженных коронавирусом в Башкирии. Данные опубликовали на сервисе стоп.коронавирус. Таким образом, число зараженных в регионе достигло 10 человек, один из них выздоровел. О состоянии новых заразившихся, и в какой больнице лежат пациенты, пока не уточняется.

На утро 2 апреля под подозрением на COVID-19 в стационарах остаются 107 человек, 14 из которых – дети и подростки. Все они ждут результатов анализов. Как сообщала главврач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак, на 2 апреля 2020 года проведено 5635 исследований материалов людей с подозрением на коронавирус в Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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