«Сейчас каждый день на счету»: Башкирия начала весенне-полевые работы раньше срока

2 Апр 2020 2020-04-02T10:05:50+03:00

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Весенне-полевые работы в Башкирии стартовали раньше запланированного срока. Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

«Ранняя весна минимум на две недели приблизила начало весенне-полевых работ в республике. Не успел завершиться март, а на полях уже работает техника», – написал руководитель региона. – Сейчас наступает то самое время, каждый день на счету, и от наших действий зависит, какой будет урожай».

К работе уже приступили аграрии восемь районов: Дюртюлинский, Илишевский, Миякинский, Чекмагушевский, Туймазинский, Буздякский, Кушнаренковский Чекмагушевский. На данный момент обработано 1000 гектаров земли. В этом году республика планирует посеять 2,05 млн гектаров яровых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU