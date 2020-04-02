Уфимцам начали делать поддельные справки, чтобы игнорировать режим полной самоизоляции

2 Апр 2020 2020-04-02T09:43:12+03:00

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Власти Уфы рассказали о том, что некоторые горожане начали предъявлять недостоверные справки кадровой службы предприятий, продолжающих работу в режиме полной самоизоляции. В мэрии пояснили, как оформляется и должен выглядеть этот документ.

На предприятиях необходимо издать приказ с перечнем сотрудников, которые должны выходить на работу в период режима повышенной готовности. На основании этого приказа работодатель выдает справки каждому сотруднику. В справках должно быть две печати – предприятия и отдела кадров, а также подписи руководителя, сведения о приказе приема на работу (дата и норме) и круглосуточный мобильный телефон кадровой службы.

Городские власти сообщили, что в случае выявления необоснованной выдачи справок будут применяться «меры административного воздействия».

ИСТОЧНИК KP.RU