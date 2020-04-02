30% малого и среднего бизнеса в Башкирии прочат крах из-за коронавируса
На замену разоренным должны прийти новые
Ситуацию с тридцатью процентами возможна только при худшем развитии событий
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Около 30% субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии ожидает крах при плохом развитии сценария с пандемией коронавируса. Об этом «Интерфаксу» заявил уполномоченный по правам предпринимателей в республике Флюр Асадуллин.
Он отметил, что прогнозировать развитие ситуации в ее разгар сложно, однако если худший сценарий с 30% республику и ожидает, то бизнес сможет быстро восстановиться – на места разорившихся фирм придут новые.
По состоянию на 10 марта в Башкирии действуют 127,6 тысяч субъектов МСП.
ИСТОЧНИК KP.RU