30% малого и среднего бизнеса в Башкирии прочат крах из-за коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T09:04:45+03:00

Ситуацию с тридцатью процентами возможна только при худшем развитии событий

Изменить размер текста: A A

Около 30% субъектов малого и среднего предпринимательства в Башкирии ожидает крах при плохом развитии сценария с пандемией коронавируса. Об этом «Интерфаксу» заявил уполномоченный по правам предпринимателей в республике Флюр Асадуллин.

Он отметил, что прогнозировать развитие ситуации в ее разгар сложно, однако если худший сценарий с 30% республику и ожидает, то бизнес сможет быстро восстановиться – на места разорившихся фирм придут новые.

По состоянию на 10 марта в Башкирии действуют 127,6 тысяч субъектов МСП.

ИСТОЧНИК KP.RU