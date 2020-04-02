В Башкирии без вести пропал 27-летний Руслан Гасанов

2 Апр 2020 2020-04-02T08:37:03+03:00

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Поисковой отряд «Отклик» объявил о пропаже 27-летнего Руслана Гасанова из города Стерлитамака. Молодой человек не дает о себе знать с 29 марта. В тот день он вышел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь.

Приметы: рост – 180 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза. В день пропажи был одет в черную бейсболку, спортивную серую куртку с белыми вставками, толстовку с надписью «Adidas» (все – как на фото), черные джинсы и черные ботинки.

Всех, кому известно о местонахождении Руслана, просят позвонить по телефонам 8-987-10-60-601 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU