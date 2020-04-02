2020-04-02T10:16:53+03:00
Общество

Чиновнику, которого Радий Хабиров потребовал уволить за нарушение самоизоляции, нашли замену

Ермолаевским сельсоветом будет руководить местный предприниматель (теперь уже бывший)
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Альберт КучербаевАльберт Кучербаев
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В Куюргазинском районе Башкирии подыскали замену главе Ермолаевского сельсовета Роману Барановскому, которого Радий Хабиров потребовал уволить за нарушение самоизоляции после поездки за границу. Теперь сельским поселением будет руководить местный предприниматель Альберт Кучербаев. Он вступил в должность в минувший вторник, 31 марта, и сразу же заявил о том, что «вышел из ИП» – ранее он долгие годы вел бизнес по изготовлению и продаже мебели.

«Альберта Рафкатовича практически знают все жители района, – написал на своей странице глава Куюргазинского района Юлай Ильясов. – Знаю Альберта как ответственного, целеустремленного, инициативного человека. Уверен, он успешно справится с поставленными задачами на новой должности».

Напомним, предыдущий руководитель Ермолаевского сельсовета, Роман Барановский, вместе с супругой-медиком вернулся из Доминиканской республики и как ни в чем ни бывало продолжил работу, нарушив тем самым режим самоизоляции. Об этом узнал глава Башкирии. Он потребовал, «чтобы его ноги не было больше в органах муниципальной власти». В тот же день Барановский написал заявление об уходе «по собственному желанию».

ИСТОЧНИК KP.RU

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