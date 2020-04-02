2020-04-02T07:59:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей одного из городов Башкирии предупредили, что в соседнем поселке нашли заразившихся коронавирусом

Круг лиц, имевших с ними контакты, уже установлен.
Эльвина АПАРИНА
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По состоянию на 2 апреля в Башкирии зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. Одна уже вылечилась и выписалась.По состоянию на 2 апреля в Башкирии зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. Одна уже вылечилась и выписалась.
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В поселке Межозерном Верхнеуральского района Челябинской области нашли зараженных коронавирусной инфекцией. Как выяснила «КПУфа», результаты анализов оказались положительными у двоих жителей поселка. Вся семья в составе четырех человек с 27 марта находится на самоизоляции, у них также отобраны анализы. Круг лиц, имевших с ними контакты, уже установлен.

Об этом сообщил Руслан Гилязетдинов глава Учалинского района Башкирии. Чиновник предупредил жителей Учалов об опасности, поскольку в поселок на работу ездят мужчины из района. - Прошу всех соблюдать полную самоизоляцию и меры личной гигиены. Ситуация находится на контроле у руководства АО «УГОК», ЦГБ и администрации Учалинского района, - написал Гилязетдинов.

Напомним, что по состоянию на 2 апреля в Башкирии зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом. Одна уже вылечилась и выписалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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